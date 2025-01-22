NIEDERWAMBACH – Verkehrsunfall auf der L 267 bei Niederwambach

Donnerstagmittag, 14. August 2025, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Niederwambach ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße (L) 267, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Puderbach. An der Einmündung L 267 / Kreisstraße (K) 134, beabsichtigte er, nach links, in die K 134 abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem, auf der L 267 in Gegenrichtung fahrenden Motorrad. Der 31-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle Polizei