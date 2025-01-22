ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Donnerstagnachmittag, 14. August 2025, ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Altenkirchen, in der Bahnhofstraße, ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer beschädigte einen, rückwärts eingeparkten, BMW am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei