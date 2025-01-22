LINZ – Zweiradkontrolle in Linz am Rhein

Am 15. August 2025 zwischen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr führten Beamte der Polizei Linz mit Unterstützung von speziell geschulten Polizisten Zweiradkontrollen auf der Asbacher Straße in Linz, auf Höhe des Friedhofes, durch. Dabei wurden 17 Zweiräder kontrolliert und drei Verstöße festgestellt. Die entsprechenden Fahrzeugführer wurden diesbezüglich verwarnt. Die Resonanz bei den kontrollierten Motorradfahrern war durchweg positiv. Quelle Polizei