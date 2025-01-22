DERNBACH – Einbruchsdiebstahl in Firmengelände in Dernbach

Freitagmorgen erhielt die PI Straßenhaus Kenntnis über einen möglichen Einbruchsdiebstahl in ein Firmengelände in der Hochstraße in Dernbach. Seitens des Sicherheitsdienstes konnte eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe auf dem Gelände festgestellt werden. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete die Person und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Auf dem Firmengelände konnten zwei geöffnete Lagercontainer, entsprechendes Tatwerkzeug sowie bereitgestelltes Diebesgut festgestellt werden. Quelle Polizei