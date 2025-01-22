ASBACH – Erneuter Diebstahl eines Pedelecs in Asbach

Am Vormittag des 14. August 2025 kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr, zu einem Diebstahl eines Pedelecs in Asbach. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad an einem Laternenmast an der Einmündung K 42/L 255 ab und sicherte es mit einem Kettenschloss mit Zahlencode gegen die Wegnahme. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei