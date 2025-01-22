BETZDORF – Fußgänger in Betzdorf von PKW angefahren

Ein 16-jähriger Fußgänger ging am 14. August 2025 gegen 12 Uhr mittags die Tiergartenstraße entlang in Richtung Steinerother Straße. Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem PKW in dieselbe Richtung. Unmittelbar vor dem herannahenden PKW, kreuzte der 16-jährige die Fahrbahn, und wurde dabei seitlich von dem Fahrzeug erfasst. Der 16-jährige erlitt leichte Verletzungen, und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Quelle Polizei