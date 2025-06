RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz startet „Ökosystem KI“ für die Landesverwaltung – Ministerin Schall: „Ein Meilenstein für eine moderne Verwaltung“

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz setzt einen entscheidenden Meilenstein in der digitalen Transformation: Mit der Einführung des „Ökosystems KI“ wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Landesverwaltung strukturiert, sicher und koordiniert umgesetzt. Ziel ist es, die Verwaltung effizienter zu gestalten und für die Bürgerinnen und Bürger zugänglicher zu machen.

Künstliche Intelligenz hat bereits viele Bereiche unseres Alltags erreicht – von Chatbots bis hin zu sprachbasierten Anwendungen. Auch in der Verwaltung bietet KI enorme Potenziale, um Prozesse zu beschleunigen und Ressourcen effizienter einzusetzen. Mit dem „Ökosystem KI“ schafft die Landesregierung nun die organisatorischen und kooperativen Rahmenbedingungen, um diese Potenziale voll auszuschöpfen.

„Mit dem ,Ökosystem KI‘ schaffen wir die Grundlage für eine moderne, effiziente und menschenzentrierte Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. Wir nutzen KI gezielt, um Prozesse zu beschleunigen und Ressourcen besser einzusetzen“, erklärte Digitalisierungsministerin Dörte Schall.

Das „Ökosystem KI“ basiert auf der bewährten rlp-Digital-Governance, mit der sich die Landesregierung selbst eine strukturierte und transparente Vorgehensweise auferlegt hat. Sie unterscheidet drei Ebenen: strategisch, steuernd und umsetzend. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Ressorts der Landesverwaltung eng zusammenarbeiten und Synergien nutzen. Eine Arbeitsgruppe koordiniert den Einsatz von KI und fungiert als zentrale Ansprechstelle für alle KI-Vorhaben.

Ein wichtiger Bestandteil des „Ökosystems KI“ sind die Leitlinien für die konforme Nutzung von Großen Sprachmodellen, wie sie durch Programme wie ChatGPT bekannt geworden sind. „Datenschutz und Transparenz sind für uns zentrale Anliegen. Deshalb haben wir klare Leitlinien für den Einsatz von KI-Tools entwickelt, die unseren Beschäftigten Orientierung und Sicherheit bieten“, betonte Digitalisierungsministerin Dörte Schall.

Zur praktischen Umsetzung wurde die KI-Lösung „LLMoin“ beschafft, die bereits in Hamburg erfolgreich eingesetzt wird. „LLMoin“ ermöglicht den Ressorts der Landesregierung, dem Landtag und der Staatskanzlei, praktische Erfahrungen zu sammeln und den Veränderungsprozess ganzheitlich zu begleiten. „Die Einführung der KI-Lösung ,LLMoin‘ ist ein wichtiger Schritt, um den Change-Management-Prozess in der Verwaltung voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass dies einen positiven Einfluss auf die Arbeitsweise in der Landesverwaltung haben wird“, so die Ministerin abschließend. „Ich bin überzeugt, dass das ,Ökosystem KI‘ die Verwaltung zukunftsfähig macht und die Bürgerinnen und Bürger von einer effizienteren, modernen und bürgernäheren Verwaltung profitieren werden.“