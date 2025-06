SCHÜRDT – Störche besuchen die Ortschaft Schürdt

Dienstagmorgen staunte Dennis nicht schlecht, als er auf den Balkon ging. Er sah, wie drei Störche, die aus Richtung Hubertushöhekamen, einschwebten. Sie kamen im Tiefflug, und setzten oberhalb der Weide, etwas unterhalb der Straße zum Seniorenheim, zur Landung an. Jetzt wurde es erst interessant. Es folgten noch weitere neu Störche, und alle landeten auf der frisch gemähten, Weide. Zweifelsohne waren sie auf der Durchreise und hatten irgendwo in der Nähe übernachtet. Die Weide hatte wohl zum Frühstück eingeladen. So eine Weide bietet schließlich auch jede Menge Leckereien für einen Storch. Nach einer knappen Stunde stiegen die Langbeiner mit den roten Schnäbeln und Beinen wieder auf und verabschiedeten sich mit ihren typischen Rufen. Dennis hatte die Szenerie schnell mit dem Handy festgehalten. Fotos: Dennis