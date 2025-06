MEHREN – Familientheater und Inliner-Training: Kreisjugendpflege lädt ein

Die Kreisjugendpflege weist auf zwei bevorstehende Angebote hin:

Familientheater in Mehren

„Bravo Manolo“ heißt es am Sonntag, 29. Juni, auf der Freilichtbühne in Mehren. Im gleichnamigen Familientheater geht es um den Stier Manolo, der Zufriedenheit und Glück in den einfachen Dingen des Lebens findet. Doch eines Tages gerät er in Schwierigkeiten. Wie er sie meistert, können alle Besucher ab 4 Jahren live erleben. Beginn ist um 15 Uhr. Bei Regen findet die Aufführung im benachbarten Gemeindehaus statt. Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz, in Kooperation mit der Kirchen- und Ortsgemeinde Mehren. Aufgrund einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt der Eintritt 3 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Inliner-Workshop in Wallmenroth

Die Ortsgemeinde Wallmenroth sowie die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bieten auch in diesem Jahr wieder einen Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene an. Auf dem Parkplatz der Turnhalle Wallmenroth wird einen Tag lang unter fachgerechter Anleitung der sichere Umgang mit der beliebten Sport- und Fortbewegungsart eingeübt. Im Workshop geht es unter anderem um richtiges Abfahren, Slalom, Kurvenlauf, Ausweichen und wirkungsvolle Brems-, Rutsch- und Falltechniken.

Kinder ab dem Alter von 7 Jahren, die in der Lage sind, selbständig aufzustehen, und Erwachsene sind gemeinsam eingeladen, am Samstag, 5. Juli, 10 bis 16 Uhr, teilzunehmen. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Anmeldung: Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de