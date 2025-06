RHEINLAND-PFALZ – „Keine Likes für Lügen“ von Altenkirchen bis Wörth am Rhein: Tausende Rheinland-Pfälzer nehmen an Woche der Medienkompetenz teil

Über 180 kostenfreie Medienkompetenz-Aktionen an sieben Tagen im ganzen Land: Die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz ziehen eine durchweg positive Bilanz der Woche der Medienkompetenz 2025. Über 34 Partner-Organisationen haben sich an der 6. Ausgabe vom 2. bis 8. Juni beteiligt. Die Angebote reichten von Workshops zu Künstlicher Intelligenz über Smartphone-Sprechstunden bis hin zur Webseiten-Erstellung.

Beim SWR „Klasse:Nachrichten Spezial“ am Donnerstag, 5. Juni, in Mainz kamen Staatssekretärin Heike Raab, SWR-Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke und Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt RLP, ins Gespräch mit über 20 Ehrenamtlichen aus ganz Rheinland-Pfalz. Diese hatten tagsüber die Gelegenheit, eine eigene Nachrichtensendung zum Thema Ehrenamt und Freiwillige Feuerwehr am Beispiel der VG Bad Kreuznach im Studio von OK:TV Mainz zu produzieren – und dabei Moderation, Redaktion, Regie, Maske und Schnitt selbst umgesetzt.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer, sagt: „Der kompetente Umgang mit Medien ist heute für alle wichtig. Darauf hat die Woche der Medienkompetenz in diesem Jahr erneut sehr eindrücklich aufmerksam gemacht. Mit Angeboten für alle Altersgruppen von verschiedenen Partnerinnen und Partnern hat die Woche der Medienkompetenz zudem gezeigt, wie vielschichtig und vielseitig das Thema Medienkompetenz ist. Ich danke allen Beteiligten, die mit ihren Aktionen und Veranstaltungen einen Beitrag zum Erfolg der Woche der Medienkompetenz beigetragen haben!“

Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, freut sich über die starke Resonanz: „Das Motto ‚Keine Likes für Lügen!‘ bringt es auf den Punkt. Gemeinsam mit vielen Partner möchte die Medienanstalt Rheinland-Pfalz Bürger darin stärken, Fake News zu entlarven und souverän mit Medien umzugehen. Denn Medienkompetenz ist als Demokratiekompetenz unverzichtbar.“

Über die Woche der Medienkompetenz

Die landesweite Aktionswoche ist eine Initiative der Landesregierung Rheinland-Pfalz und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und wird von nachfolgenden Partner*innen unterstützt: Allgemeine Zeitung, Arbeit und Leben RLP, Bildungswerk Landessportbund Rheinland-Pfalz, Bildungszentrum BürgerMedien, Katholische Hochschule Mainz Clearingstelle Medienkompetenz Deutsche Bischofskonferenz, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit RLP, Deutschland sicher im Netz, Die Rheinpfalz, Digitalbotschafterinnen & Botschafter RLP, Digital Kompass, elag – Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in RLP e.V., Katholische Erwachsenenbildung, klicksafe, LAG – anderes lernen, Landesbibliothekszentrum Rheinland Pfalz, Landeszentrale für politische Bildung, leb RLP – Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung in RLP e.V., LKA RLP, Medienebene – Dein junger Medienverband im Südwesten e.V. (Jugendpresse), Media:FORUM Trier, Media:TOR Speyer, Media:TURM Ludwigshafen, Ohrenspitzer, Pädagogisches Landesinstitut RLP, Rhein-Zeitung, RNF, RON TV, RPR1., Stiftung Lesen, SoliNet, Südwestrundfunk, Trierischer Volksfreund, Verbraucherzentrale RLP, VHS Landesverband RLP. Foto: Paul Link, Copyright: Medienanstalt RLP