WISSEN – Brandmeldeanlage in Wissen löst Alarm aus

Freitagmittag musste sich der Löschzug 1 (Wissen) mit einem Vorfall in der GFO Klinik – St. Antonius Krankenhaus befassen. Angeschlagen hatte die Brandmeldeanlage. Demnach ging es um die Rauchentwicklung in einem der Zimmer. Eine sofortige Überprüfung durch die Rettungskräfte führte zu der Erkenntnis, dass ein Essen angebrannt war und sich etwas Qualm entwickelt hatte. Man konnte das Problem auch schnell lösen und die Einsatzstelle bald wieder verlassen. Vor Ort und in der Funkzentrale waren rund 25 Kräfte mit drei Fahrzeugen darunter auch die Drehleiter. (bt) Fotos: Bernhard Theis