ALTENKIRCHEN – Spiritualität im Haus Felsenkeller. Wochenendkurs am 28. / 29. Juni

Spiritualität ist manchen Menschen ein großes Bedürfnis. Wem organisierte Religion nicht dieses innere Bedürfnis nicht stillt, dem können im Haus Felsenkeller neue Blickwinkel eröffnet werden. Schamanismus ist das wohl älteste System der Welt. In einem veränderten Bewusstseinszustand, der Trance, haben Schamanen Zugang zur nichtalltäglichen Wirklichkeit / zu Unbewustem, um von dort Hinweise zu Krankheit und Heilungsmöglichkeiten ihrer Patienten in die Alltagswelt zu bringen. Der Schamanismus beinhaltet nicht nur Techniken, sondern ist auch, und vor allem, eine Form der Lebenshaltung. Alles ist beseelt und damit der Kommunikation zugänglich. Dies muss man erfahren und leben.

Wer dieser Haltung folgen möchte, glaubt auch die Verbindung zwischen einem Menschen und seinen Geistern ist etwas ganz Natürliches. Von Geburt an begleiten diese individuellen Hilfs- und Schutzgeister. Im Laufe des Lebens verlieret man aber meist den Kontakt zu ihnen. Im Basisseminar wird diese Verbindung wieder belebt. Zentral ist dabei die Erfahrung der schamanischen Reise, einer visionären Methode um in die Anderswelt, die nichtalltägliche Wirklichkeit, einzutreten. In diesem Seminar lernt man ohne umständliche Rituale die nicht-alltägliche Wirklichkeit kennen und kommt mit Krafttier und Lehrer in Kontakt.

Wer bereits Erfahrung hat, kann sich in diesem Seminar mit Vertiefung beschäftigen. Auch eine wiederholte Teilnahme ist bereichernd. Am Wochenende vom 28. Bis zum 29.6. kann man gegen eine Gebühr von 150 € dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.