RHEINLAND-PFALZ – Jugendwettbewerb „120 Sekunden, um zu überleben“ – Mitmachen und bis 5.000 Euro gewinnen!

Wenn es brennt, zählt jede Sekunde: Der bundesweite Jugendwettbewerb „120 Sekunden, um zu überleben“ startet 2025 bereits zum fünften Mal. Gesucht werden kreative Infokampagnen, die zeigen, wie man sich im Brandfall richtig verhält – denn wer vorbereitet ist, kann sich selbst und andere retten! Jugendliche der 7. bis 10. Klassen sowie Mitglieder von Jugendfeuerwehren sind eingeladen, ihre Beiträge einzureichen.

Ab 1. September 2025 Anmeldung möglich

Der Wettbewerbszeitraum erstreckt sich vom 1. September 2025 bis zum 26. Januar 2026. Anmeldeschluss ist der 28. November 2025. Die Gewinnerprojekte werden im April 2026 ausgezeichnet. Auf sie wartet ein attraktives Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro, das sich wie folgt verteilt:

Platz – 5.000 Euro

2. Platz – 2.000 Euro

3. Platz – 1.000 Euro

Sonderpreis – 2.000 Euro

Warum ist Brandschutzwissen so wichtig?

Trotz gesetzlicher Rauchmelderpflicht sterben in Deutschland pro Jahr rund 360 Menschen durch Brände – viele davon aufgrund falschen Verhaltens in der Gefahrensituation. Der giftige Brandrauch wird häufig unterschätzt: Wer ins verrauchte Treppenhaus läuft oder versucht, das Feuer selbst zu löschen, bringt sich in Lebensgefahr.

Erhebungen belegen: Wenn es zu Hause brennt und der Rauchmelder alarmiert, bleiben noch 120 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. In dieser kurzen Zeit hilft nur, erlerntes Brandschutzwissen schnell anzuwenden, bevor es zu spät ist.

Kreativität und Aufklärung gefragt

Der Jugendwettbewerb eignet sich hervorragend für Schulprojekte, Arbeitsgemeinschaften oder Wahlpflichtfächer. Seit 2024 können auch Jugendfeuerwehren an dem Wettbewerb teilnehmen. Ob Videos für TikTok, YouTube oder das lokale Kino, Podcasts, Aktionen oder ganze Events – erlaubt ist alles, was informiert und begeistert. Ziel des Wettbewerbs ist es, möglichst viele Jugendliche und Erwachsene für das wichtige Thema Brandschutz zu sensibilisieren. Alle Informationen zur Teilnahme, Anmeldung und ein Rückblick auf bisherige Wettbewerbe unter: www.120sek.de.