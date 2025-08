ALTENKIRCHEN – Geübt, gezeigt, geglänzt! -Oktett an Prüflingen erreicht nächste Graduierung

Traditioneller Einschrittkampf (Ilbo Taeryon), traditionelle choreographische Bewegungsformen (Poomsae), Bruchtest (Kyekpa), Theorie rund um den Sport, Stepping, Pratzentraining, traditionelle Techniklehre und Olympischer Vollkontakt-Wettkampf.

-Geübt, gezeigt, geglänzt! Und somit den nächsten Gürtel und das dazugehörige Zertifikat auf dem Taekwondo-Portfolio. Und dies alles in höherer Qualität zu vergleichbaren Graduierungen. So ist es SPORTING-Leiter Eugen Kiefer wichtig, dass er seine Sportler in jedem einzelnen Prüfungsfach für ein höheres Niveau verpflichtet als die Prüfungsordnung als Maßstab vorgibt. Bruchtest nur mit gedrehten oder gesprungenen Techniken, viele Richtung Drechsel und Sprünge/Drehungen auch im Einschrittkampf und den Kampf-Fächern und Breite terminologische Kenntnisse in den koreanischen Begrifflichkeiten zu den geforderten Techniken und aus dem Vorprogramm.

Außerdem kein Abwählen von individuell unangenehmen Prüfungsinhalten wie es eigentlich möglich wäre. „Die Comfort-Zone soll gerade durch das Angehen der nicht beliebten Dinge verlassen werden, was die Sportler nicht nur im Sport mental stärkt und ihnen zeigt, dass sie auch Unangenehmes schaffen können, was zum Gesamtkonstrukt dazugehört“, so Kiefer.

Somit ist es bei SPORTING Taekwondo nicht entscheidend, wie hoch der Gürtel ist, sondern welche Qualität der Gürtel hat, den man gerade trägt; dieselbe Gürtelfarbe kann in verschiedenen Vereinen eine viel höhere bzw. mindere Qualität inne haben.

Folgende Absolventen trugen am Ende dieser Prüfung den hochverdienten neuen Gürtel: Weiß-Gelber Gürtel: Leon Weber; Gelb-Grüner Gürtel: Eda Lou Richter; Grüner Gürtel: Nina Klassert; Grün-Blauer Gürtel: Nisa Turhan, Eliah Wagner; Blauer Gürtel: Noah Klassert; Blau-Roter Gürtel: Seyma Turhan; Roter Gürtel: Rudolf Wagner. Trainer Eugen Kiefer (4. Dan) sowie der gesamte Verein gratulieren zu dieser tollen Leistung. Informationen zum Training und zu einem bald startenden Anfängerkurs ab 4 Jahren (Teilnehmerzahl begrenzt) erhält man unter 016094504797 oder auf www.sporting-taekwondo.de