KREIS NEUWIED – Landrat gratuliert Blumen Reiprich zum 60. Geburtstag – „Ein Markenbegriff für kreative und hoch professionelle Blumen- und Pflanzenkunst“ – seit sechs Jahrzehnten erfolgreich etabliert

Blumen tragen viele Namen und bei allen floralen Arten und Sorten hat sich wiederum Blumen Reiprich einen Namen gemacht. Und zwar einen so guten, dass auch sechs Jahrzehnte nach der Gründung die kreativen Werke der Reiprich-Floristik nach wie vor gefragt und geschätzt sind. Zum Jubiläum gratulierten dem Traditionsunternehmen jetzt Landrat Achim Hallerbach und der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (WFG) des Landkreises Neuwied, Harald Schmillen, vor Ort im Blumengeschäft im Ringmarkt 5 in Neuwied.

Schon der amerikanische Schriftsteller Ralph Waldo Emerson hatte es im 19. Jahrhundert auf den Punkt gebracht: „Blumen sind das Lächeln der Erde“. Dieses zeitlose Lächeln zaubert Blumen Reiprich den glücklichen Kundinnen und Kunden offenbar immer wieder neu ins Gesicht. „Blumen Reiprich ist seit 60 Jahren ein Begriff für kreative und hoch professionelle Blumen- und Pflanzenkunst vom Gärtnermeister- und Floristmeister-Betrieb“, drückten Landrat Achim Hallerbach und Kreiswirtschaftsförderer Harald Schmillen ihre Anerkennung für die in Waldbreitbach lebenden Firmengründer Justus Reiprich und Ehefrau Helga sowie Tochter Andrea Reiprich auch per Ehren-Urkunde aus.

In nunmehr zweiter Generation setzt die Inhaberin und Firmenchefin erfolgreich ihre floralen Ideen für Blumen und Pflanzen gekonnt um – stets künstlerisch ansprechend und individuell mit der ihr eigenen „Reiprich-Note“. Dabei wird die frühere Präsidentin des rheinland-pfälzischen Floristenverbandes von Vater Justus Reiprich, etwa bei den regelmäßigen Fahrten zur Blumen-Börse an der holländischen Grenze, nach Kräften unterstützt. „Meine Inspiration und mein Handlungsansatz sind geprägt von der Orientierung an der Natur und den Jahreszeiten. Dementsprechend stimmig müssen meine Kreationen sein“, betont Floristmeisterin Andrea Reiprich, die aus Gründen des Umweltschutzes seit Jahren auf Folienverpackungen verzichtet.

Das Jahr 1965 war für die Familie Reiprich gleich in mehrfacher Hinsicht prägend: So bestand Justus Reiprich nach Lehr- und Wanderjahren im In- und Ausland, etwa in Schweden und Dänemark, im März 1965 die Meisterprüfung als Gärtner und Florist bei der Meisterschule in Bonn-Friesdorf.

Im gleichen Monat heirateten Justus und Helga Reiprich. „Von ihrem letzten Lohn als Bürokauffrau bei Rasselstein haben wir die ersten Blumen für das Blumengeschäft gekauft und dann am 1. April 1965 die ehemalige Gärtnerei Sauer in der Peter-Siemeister-Str. 26 in Heddesdorf mit großem Freiland gepachtet. Unsere ursprüngliche Absicht, Gelände und Gebäude zu kaufen, mussten wir durch die Verkleinerung des Außengeländes zugunsten der Kirmeswiese aufgegeben“, kann Justus Reiprich berichten.

Stattdessen konzentrierte sich das Ehepaar Reiprich auf das im Jahre 1968 eröffnete Blumenfachgeschäft im neu entstandenen Wohngebiet Raiffeisenring. Hier entwickelte sich das Einkaufszentrum Ringmarkt mit vielen Geschäften für den täglichen Bedarf.

Im Juni 1990 bestand Tochter Andrea Reiprich schließlich die Meisterprüfung zur Floristin in Köln-Auweiler und übernahm 1999 das Geschäft im Ringmarkt. Erst kürzlich wurde die Floristmeisterin, die Landrat Achim Hallerbach vor drei Jahren als historische 1. Bundeskönigin des Historischen Schützenwesens im Roentgen-Museum empfangen hatte, vom Einzelhandelsverband für ihr 40-jähriges Berufsjubiläum ausgezeichnet.

„Mit einer Passion für alles Florale zählt Blumen Reiprich seit langem zu den führenden Blumengeschäften in Neuwied und Umgebung. Das Familienunternehmen hat mit bester Qualität und jahrelang liebevoll ausgeübtem Geschick rund um Blumen, Floristik und Pflanzen Vertrauen geschaffen“, weiß Landrat Achim Hallerbach zu schätzen, dass Kundenkontakt und -zufriedenheit bei Blumen Reiprich den höchsten Stellenwert besitzen. Zugleich bestätigt sich einmal mehr die Feststellung des Landrats: „Neben Global Playern und Hidden Champions sind es unsere familiengeführten Traditions-Unternehmen, die unseren Landkreis Neuwied derart stark und attraktiv machen.“

Und so entsteht der bunte Strauß an floralen Ideen für das Lächeln der Natur im Landkreis Neuwied in Neuwied und Waldbreitbach immer wieder neu.