KREIS ALTENKIRCHEN – Mit Marte Meo auffällige Kinder besser verstehen

Was früher eher die Ausnahme war, gehört inzwischen zur Regel: Ein Kind ist „ständig in Action“, ein anderes verweigert sich beim Anziehen, der nächste ruft lautstark „Das ist meins!“ – und einige Kinder muss man dauerhaft im Blick behalten, um Konflikte zu vermeiden.

Im Grundkurs „Marte Meo Practitioner“ der Kreisvolkshochschule Altenkirchen vermittelt Dipl.-Pädagogin Sandra Schmidt praxisnahe Ansätze, wie Kinder in ihrer Entwicklung gezielt unterstützt werden können. Dabei geht vor allem um den bewussten Einsatz alltäglicher Interaktionen – also um das, was Fachkräfte ohnehin tun: Beziehung gestalten.

Gearbeitet wird mit kurzen Videoaufnahmen aus dem pädagogischen Alltag. Diese werden gemeinsam angeschaut und analysiert. So können kindliche Signale erkannt werden, die im Alltagstrubel oft untergehen. Die Methode hilft Fachkräften, besser zu erkennen, wie gezielte Unterstützung möglich ist.

“Ich finde es beachtlich, wie gut man Marte Meo in den Alltag einbinden kann“, berichtet Diana, eine ehemalige Teilnehmerin. „Mich hat das sehr bereichert!“

Der Kurs umfasst sechs Fortbildungstage über mehrere Monate und schließt mit einem international anerkannten Zertifikat ab. Das Ziel ist ein geschulter Blick auf kindliche Entwicklungsprozesse – und eine Haltung, die es erleichtert, auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Der Kurs richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus Kita und Kindertagespflege. Start ist im September an der KVHS Altenkirchen. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02681 812213 oder kvhs@kreis-ak.de.