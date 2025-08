STADT NEUWIED – Großes Kino für kleine Zuschauer – Kinder-Kino in Neuwied im Spätsommer

Mittwochnachmittage werden wieder zum Höhepunkt für junge Filmfans, denn dann heißt es: Film ab für das „Kino für Kinder“ in Neuwied. Neben dem beliebten Minski bringt das städtische Kinder- und Jugendbüro, das Minski-Team und der Filmtheaterbetrieb Weiler auch im Spätsommer fantastische Helden auf die große Leinwand des Metropolkinos. Jeweils ein ausgewählter Kinderfilm sorgt dabei für ein besonderes Kinoerlebnis zu familienfreundlichen Preisen.

Die Geschichten von Heidi, die in den Schweizer Alpen mit ihrem Großvater lebt, dürfte wohl jedes Kind kennen. Am 20. August läuft mit „Heidi – Die Legende vom Luchs“ ein neues Abenteuer im Kinderkino, in dem Heidi ein verletztes Luchsjunges entdeckt und sich heimlich um das Tier kümmert. Doch die Ruhe in den Bergen ist bedroht: Ein Geschäftsmann plant ein neues Sägewerk und bringt damit die Natur in Gefahr. Mit Mut, Herz und Hilfe von ihrem Freund Peter kämpft Heidi für die Natur und das Miteinander im Dorf.

Am 10. September sind die quirligen Heinzelmännchen aus Köln zurück. In „Die Heinzels 2 – Neue Mützen, neue Missionen“ entdecken sie eine fremde Heinzel-Gruppe, die ganz anders lebt – modern, laut und ein bisschen verrückt. Als eine Polizistin samt Katze Jagd auf die kleinen Helfer macht, wird aus der unerlaubten Bekanntschaft schnell ein Bündnis. Eine rasante, lustige Geschichte.

Kinokarten sind bequem erhältlich über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.