RHEINLAND-PFALZ – Jugendministerin Bätzing-Lichtenthäler rückt bei der Kinderrechtefachtagung Rheinland-Pfalz den Schutz und die Beteiligung junger Menschen in den Mittelpunkt

„Kinderrechte bedeuten auch das Recht auf eine gesunde, sichere und lebenswerte Zukunft. Kinder und Jugendliche brauchen Schutz, Beteiligung und gute Entwicklungschancen. Dafür tragen wir als Gesellschaft gemeinsam Verantwortung“, sagte Jugendministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich der Kinderrechte-Fachtagung Rheinland-Pfalz in Mainz.

Unter dem Motto „Gemeinsam für morgen! Kinderrechte sichern, Umwelt schützen“ fand heute die diesjährige Kinderrechtefachtagung mit zahlreichen Fachkräften aus Kinder- und Jugendhilfe, Bildung, Politik und Zivilgesellschaft statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aktuelle Herausforderungen für Kinder und Jugendliche sowie die Frage, wie Kinderrechte weiter gestärkt und junge Menschen stärker beteiligt werden können.

Die Tagung bot ein vielfältiges Programm mit mehreren Fachforen zu den Themen Kinderrechte, Beteiligung und Zukunftsperspektiven junger Menschen. Die Teilnehmenden tauschten sich über Herausforderungen und konkrete Ansätze aus, um Kinder und Jugendliche stärker in gesellschaftliche Prozesse und Zukunftsfragen einzubeziehen.

Auch die Auswirkungen von Umwelt- und Klimaveränderungen auf die Lebensrealität junger Menschen spielten eine Rolle. Dabei ging es insbesondere darum, wie Gesundheit, sichere Lebensbedingungen und gute Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche auch unter veränderten Umweltbedingungengesichert werden können.

„Kinder und Jugendliche müssen bei den Fragen, die ihre Zukunft betreffen, ernst genommen und beteiligt werden“, betonte Jugendministerin Bätzing-Lichtenthäler. „Eine starke Kinder- und Jugendpolitik bedeutet, jungen Menschen verlässliche Perspektiven zu eröffnen und ihre Interessen konsequent mitzudenken.“ Die Kinderrechtefachtagung setzte damit ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Beteiligung, Schutz und Zukunftsperspektiven für junge Menschen in Rheinland-Pfalz.