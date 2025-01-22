WÖRTH-MAXIMILIANSAU – Schwerer Verkehrsunfall in Wörth-Maximiliansau – zwei Personen schwer verletzt

Am 29.05.2026, gegen 07:56 Uhr, befuhren ein unbekannter Rollerfahrer, eine 34-jährige Pkw-Fahrerin und ein 17-jähriger Motorradfahrer mit 17-jähriger Sozia die Pfortzer Straße in Maximiliansau. Da der Rollerfahrer nach links abbiegen wollte und hierzu verkehrsbedingt anhalten musste, musste die dahinter befindliche Pkw-Fahrerin ebenfalls abbremsen. Der dahinter befindliche Motorradfahrer hielt nicht den erforderlichen Mindestabstand ein und touchierte zuerst den vorausfahrenden PKW und lenkte anschließend in seiner Ausweichbewegung in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden PKW zusammenstieß und stürzte. Sowohl der 17-jährige Motorradfahrer als auch die 17-jährige Sozia wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. An dem vorausfahrenden PKW und dem entgegenkommenden PKW entstand Sachschaden. Das Motorrad erlitt Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf 11.000 Euro belaufen. Quelle: Polizei