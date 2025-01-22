WEISENHEIM am SAND – Verletzte Turmfalken gerettet

Am 30.05.2026, gegen 09:40 Uhr, wurden der Polizei Bad Dürkheim zwei junge Greifvögel auf der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand gemeldet. Die beiden Jungtiere liefen zeitweise auch auf die Fahrbahn, weshalb sich zur Sicherung der Tiere und des Verkehrs neben Kräften der Feuerwehr auch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu der Örtlichkeit begaben. Vor Ort befanden sich die Nestlinge bereits auf dem Gehweg, wo sie durch die eingesetzten Kräfte gesichert wurden. Weiterhin wurde der Verkehr entsprechend verlangsamt. Ein Verantwortlicher der Greifvogelstation Haßloch wurde informiert, kam vor Ort und nahm sich der Tiere an. Es handelte sich um zwei Turmfalken, die aus ihrem Nest an einem Wohnhaus gefallen waren. Hierbei hatten sich die Vögel jedoch nur leicht verletzt. Sie werden nun in der Greifvogelstation aufgepäppelt, bis sie wieder in die Natur entlassen werden können. Quelle: Polizei