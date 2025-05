RHEINLAND-PFALZ – Bürgermedienpreis 2025: Filmemacher der Offenen Kanäle Rheinland-Pfalz im Rampenlicht – Über 130 Ehrenamtliche feiern den OK-Tag in Bitburg – sieben Beiträge und ein Lebenswerk ausgezeichnet

Unter dem Motto „Offene Kanäle: dringender denn je!“ hat die Medienanstalt Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Staatssekretärin Heike Raab und über 130 Ehrenamtlichen den OK-Tag 2025 gefeiert und auf die wichtige Bedeutung der Offenen Kanäle aufmerksam gemacht. Höhepunkt des großen Netzwerktreffens war die Vergabe des Bürgermedienpreises, der die besten Sendebeiträge und herausragende ehrenamtliche Leistungen würdigt.

In ihrer Festrede sagte Heike Raab, Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte des Landes RLP beim Bund und für Europa und Medien: „In den Offenen Kanälen gestalten Bürgerinnen und Bürger ihr Programm und leisten ein herausragendes ehrenamtliches Engagement, das Menschen in ganz Rheinland-Pfalz verbindet. Sie sichern durch die Förderung der Medienkompetenz und Eröffnung von Debattenräumen die regionale Medienvielfalt und mediale Teilhabe. Dies macht sie unverzichtbar für die Medienfreiheit und unsere demokratische Gesellschaft.“

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt RLP, betonte in seiner Begrüßungsrede: „Die Offenen Kanäle sind ein unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Medienlandschaft in Rheinland-Pfalz. Durch hohes ehrenamtliches Engagement vor Ort ermöglichen sie Meinungsvielfalt, mediale Teilhabe und Medienkompetenz. Sie sind deshalb dringender denn je!“

Markus Merkler, Vorsitzender des Landesverbandes der Offenen Kanäle Rheinland-Pfalz e. V., lobte die Preisträger*innen des Bürgermedienpreises: „Die von der Jury prämierten Beiträge repräsentieren die Vielfalt der Themen, die im Offenen Kanal ihren Platz finden. Offene Kanäle erfüllen mit ihrer lokalen Verankerung eine unverzichtbare Rolle in der regionalen Kommunikation.“

Auszeichnungen für bedeutende OK-Beiträge und ehrenamtliche Tätigkeit

Im Haus Beda in Bitburg führte der Journalist, Moderator und Reporter Dr. Markus Wolsiffer (ZDF) durch das bunte Programm. Den Auftakt bildete eine Talkrunde zwischen Albrecht Bähr, Joachim Kandels, Bürgermeister der Stadt Bitburg, und Markus Merkler. Im Anschluss diskutierten Ulla Fiebig, Landessenderdirektorin SWR Rheinland-Pfalz, und Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt RLP, in einem zweiten Panel über die Bedeutung regionaler Medienvielfalt.

Den Höhepunkt bildete die Verleihung des Bürgermedienpreises 2025. Insgesamt prämierte die Jury, bestehend aus Albrecht Bähr, den Versammlungsmitgliedern der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Marlies Kohnle-Gros, Joachim Schulte und Elisabeth Vanderheiden, sowie Lara Kahl, Landesverband OK RLP e. V., und Jennifer Madelmond, selbstständige Mediengestalterin und -pädagogin, sieben Beiträge mit dem Bürgermedienpreis 2025.

Den diesjährigen Preis des Bildungszentrums BürgerMedien (BZBM) für ehrenamtliches Engagement erhielt der langjährige Geschäftsführer des OK-Trägervereins des :OKTV Südwestpfalz, Peter Münch. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem verkündet, dass der OK-Tag 2026 in Kaiserslautern stattfindet.

Extra: Die diesjährigen Preisträger

Kategorie „Mein Erstlingswerk“ – Friedemann Schindler (OKTV Mainz) mit seinem Film „Radwege des Grauens“

Kategorie „Semiprofi“

Platz: Felix von Horstig (OKTV Mainz) mit seiner Reportage „Rehkitzrettung“ Platz: Astrid Lauer-Krass (OK54 Trier) mit ihrem Werk „Wenn die Zeit kostbar wird | Das Hospiz Trier“ Platz: Lucy Hoen (:OKTV Südwestpfalz) mit ihrem Film „Reisen ohne Hindernisse“

Kategorie „Ehrenamt“

Platz: Benedikt Nonninger (OK54 Trier) mit seinem Film zu „Benni Brobiert #2 – Kampfsport“ Platz: Thomas Hoffmann (OK Weinstraße – Studio Landau) mit seiner Reportage „Bréal Marathon Landau“ Platz: Mara Maria Müller (OK Worms, rheinlOKal) mit ihrer Sendung „Flucht aus der Ukraine“

Preis des Bildungszentrums BürgerMedien (BZBM)

Peter Münch, Geschäftsführer OK-Trägerverein :OKTV Südwestpfalz

Foto: Andreas Klehmann