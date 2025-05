KREIS NEUWIED – Initiative ProHerzschlag startet im Landkreis Neuwied – Ersthelfer-App – Ziel: Aufbau eines kreisweiten Ersthelfernetzwerks zur zügigen Hilfe bei plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand – Schulungen starten bereits Ende Mai

Die Initiative ProHerzschlag startet im Landkreis Neuwied. Ziel ist der Aufbau eines kreisweiten ehrenamtlichen Ersthelfernetzwerks zur schnelleren Hilfe bei plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand. Über eine App werden geschulte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer alarmiert, um im Notfall Hilfe leisten zu können – oft noch bevor der Rettungsdienst eintrifft.

„Geht ein Notruf bei der 112 ein und besteht der Verdacht auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand, alarmiert das System automatisch registrierte Ersthelferinnen und Ersthelfer in der Nähe der betroffenen Person. Diese erhalten per App eine Benachrichtigung mit den Koordinaten des Einsatzortes, um dort mit der Reanimation zu beginnen, oder einen in der Umgebung verfügbaren AED (automatisierten externen Defibrillator) zu holen“, erläutert Landrat Achim Hallerbach

So kann wertvolle Zeit gewonnen werden – denn bei einem Herzstillstand zählt jede Minute. Grundlage für die Teilnahme ist eine absolvierte Schulung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung und AED-Nutzung. Der Landkreis Neuwied bietet in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Neuwied e.V. entsprechende Kurse an.

Los geht´s bereits am Freitag, 30. Mai, von 16 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Neustadt/ Wied, Raiffeisenstraße 9, und am Samstag, 31. Mai, von 10 bis 13 Uhr in den Schulungsräumen des DRK-Kreisverbands Neuwied im Hofgründchen 38.

Interessierte können sich ab sofort auf www.proherzschlag.de über die kommenden Schulungstermine informieren und sich über die dort bereitgestellten Links direkt anmelden.

„Die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung möchten wir auf allen Ebenen gewährleistet wissen. Diesem Anspruch entspricht der Einsatz zeitgemäßer Instrumentarien wie der Ersthelfer-App“, sieht Landrat Achim Hallerbach in dem modernen Service-Tool und dem ehrenamtlichen Ersthelfernetzwerk einen weiteren Baustein zielführender Gesundheitspolitik des Landkreises Neuwied.

Im Rahmen des Pilotprojekts, bei dem der Landkreis Neuwied als Mitglied im Gesundheitsregion KölnBonn e.V. dabei ist, sucht der Landkreis Neuwied nunmehr engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis, die sich zunächst als Ersthelfende registrieren und ausbilden lassen und damit einen aktiven Beitrag zur Rettung von Menschenleben leisten möchten.

„Mitmachen und Leben retten; Ihre Hilfe zählt! Jeder kann einmal betroffen sein und wir können froh sein, wenn dann rechtzeitig an Ort und Stelle geholfen werden kann“, appelliert Landrat Achim Hallerbach an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises und hofft auf rege Nachfrage. Aus gutem Grund:

Ein Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Jährlich erleiden rund 120.000 Menschen einen solchen Notfall – in etwa der Hälfte der Fälle wird eine Herz-Lungen Reanimation eingeleitet. Doch nur etwa elf Prozent der Betroffenen überleben.

Entscheidend für die Überlebenschancen ist die Verkürzung des therapiefreien Intervalls – also der Zeit zwischen dem Herzstillstand und dem Beginn der Reanimation. Die Initiative ProHerzschlag setzt genau hier an: Es stärkt die Rettungskette, indem es Ersthelferinnen und Ersthelfer frühzeitig einbindet und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes effektiv überbrückt. „ProHerzschlag wurde entwickelt auf Basis des erfolgreichen niederländischen Modells HartslagNu. In den Niederlanden ist dieses System seit Jahren landesweit im Einsatz und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Überlebenschancen bei Herzstillständen zu erhöhen“, erläutert Nathalie Wiegel, stellvertretende Geschäftsführerin HRCB Projekt GmbH.

Das Projekt ist ein von Interreg gefördertes europäisches Vorhaben und wird federführend von der HRCB Projekt GmbH, Tochtergesellschaft des Gesundheitsregion KölnBonn e.V. umgesetzt.

Weitere Informationen: Nathalie Wiegel – Stellv. Geschäftsführerin HRCB Projekt GmbH – wiegel@health-region.de