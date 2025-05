KOBLENZ – Selbsthilfepreis für „Mein Herz lacht e. V.“ – Auszeichnung für die Ortsgruppe Koblenz der bundesweit tätigen Selbsthilfecommunity von und für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder.

Mit dem Rheinland-Pfälzischen Selbsthilfepreis würdigten die Ersatzkassen in Rheinland-Pfalz bereits zum zehnten Mal in Zusammenarbeit mit der LAG KISS Rheinland-Pfalz Menschen und Gruppen, die sich in beispielhafter Weise und mit unermüdlichem Einsatz für andere stark machen und sich für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Rheinland-Pfalz einsetzen.

Zu den diesjährigen Preisträgern gehört die Ortsgruppe Koblenz des Vereins „Mein Herz lacht e. V.“. In dieser Selbsthilfecommunity stehen die Sorgen, Ängste und Herausforderungen von Familien mit beeinträchtigten oder kranken Kindern im Fokus. Denn nicht nur die Kinder benötigen Hilfe. Auch ihre Eltern kommen oftmals seelisch und körperlich an ihre Grenzen. Ein Kind zu pflegen ist eine lebenslange Aufgabe, bei der nicht nur Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte, Operationen und aufwendige Therapien ihre Spuren hinterlassen. Auch die Veränderung der sozialen Kontakte, die Pflege selbst, die Anschaffung von Hilfsmitteln und der Umgang mit sozialrechtlichen Fragen ist kräftezehrend und führt oft zu Isolation.

Aber jedes beeinträchtigte oder kranke Kind braucht starke Eltern. Daher vernetzt „Mein Herz lacht e. V.“ nicht nur in Koblenz, sondern bundesweit in mehr als 50 regionalen Orts- und Landesgruppengruppen Eltern zum einen durch persönliche Treffen und zum anderen digital über verschiedenste Angebote wie Chat- und Themengruppen, Online-Seminare und -Kurse. So sind auch Eltern Teil der Gruppe, die auf Grund der Pflege ihrer Kinder nicht immer persönlich vor Ort sein können. Das zeigt den Familien, dass sie nicht allein sind, stärkt ihnen den Rücken und hilft ihnen, neue Freundschaften mit Gleichgesinnten zu knüpfen

Bei der feierlichen Preisverleihung würdigte Rainer Lange, Leiter der DAK-Gesundheit Landesvertretung Rheinland-Pfalz das Engagement, welches das Leben vieler Familien bereichert: „Bei all den Sorgen dieser Familien gibt es einen Ort, an dem sie sich verstanden fühlen, von Menschen, die ihre Situation wirklich mitfühlen. Menschen, die zuhören, helfen und da sind. Menschen, die nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre Energie und ihr Herz schenken, um das Leben vieler Familien ein bisschen leichter zu gestalten.“

Sabine Kirchmayer, Landeskoordinatorin Rheinland-Pfalz, ehrenamtliche Gruppenleiterin Koblenz und selbst Mutter eines beeinträchtigten Kindes nahm den Preis zusammen mit weiteren Mitgliedern und Gruppenleiterinnen aus Rheinland-Pfalz dankbar entgegen: „Ich bin sehr glücklich über diese Auszeichnung und nehme sie stellvertretend für alle Teammitglieder, Gruppenleitungen und engagierten Eltern von „Mein Herz lacht e. V.“ entgegen. Es ist eine Anerkennung für die tolle Arbeit und das großartige Engagement jedes Einzelnen, der sich in unserem Verein für betroffene Familien einsetzt. Dieser wundervolle Preis gibt uns die Gelegenheit auf die Herausforderungen und Probleme der Eltern aufmerksam zu machen, die leider viel zu selten gesehen werden.“

Neue Ortsgruppen in Rheinland-Pfalz

Das wichtigste Standbein des Vereins sind die regionalen Elterngruppen, die ehrenamtlich durch selbst betroffene Mütter und Väter geleitetet werden. Auf Grund der großen Nachfrage wurden zusätzlich zu den bereits bestehenden Gruppen Koblenz, Mainz und Neustadt Ende 2024 weitere Gruppen gegründet: Ahrweiler, Neuwied, Westerwald und Speyer. Weitere Gruppen sind bereits in Planung. Auch eine allgemeine Gruppe „Rheinland-Pfalz“ wurde ins Leben gerufen, um Eltern eine Gemeinschaft zu bieten, die nicht in der Nähe einer Ortsgruppe wohnen.

„Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung. So können wir noch mehr betroffene Eltern erreichen und ihnen helfen. Jeder der sich unserer Community anschließen möchte, Austausch sucht oder neue Freundschaften mit Gleichgesinnten knüpfen will, ist herzlich willkommen. Der Ansatz von „Mein Herz lacht e. V.“ ist krankheitsübergreifend, egal ob ein Kind chronisch krank ist, eine seelische, körperliche oder geistige Beeinträchtigung hat.“ berichtet Sabine Kirchmayer

„Jeder kann helfen, dass das Leben betroffener Familien lebenswerter und inklusiver wird. Wir wünschen uns mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit, mehr Akzeptanz und mehr Offenheit behinderten Menschen gegenüber. Natürlich sind wir, wie jeder andere Verein auch, auf Unterstützung angewiesen und freuen uns über jeden, der uns tatkräftig und finanziell helfen möchte. Auch für Kontakte zu anderen Vereinen, Institutionen und Ansprechpartnern, die Angebote für Eltern oder beeinträchtigte Kinder anbieten sind wir immer sehr dankbar.“

Weitere Informationen zu „Mein Herz lach e. V.“ findet man unter www.meinherzlacht.de, auf den Social-Media-Kanälen des Vereins, im Newsletter, im Blog oder im Podcast.

Bei Fragen, für Informationsmaterial oder bei Interesse an den Ortsgruppen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail: sabine.kirchmayer@meinherzlacht.de oder rheinland-pfalz@meinherzlacht.de.