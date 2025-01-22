RHEINLAND-PFALZ – Ausbildung sozialpädagogischer Berufe braucht endlich ein Gesetz

ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland fordert die künftige Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig auf, zügig ein Ausbildungsgesetz für sozialpädagogische Berufe in Rheinland-Pfalz auf den Weg zu bringen. Anlass ist der neue Modellversuch des Bildungsministeriums für eine dreijährige Berufsfachschule Sozialwesen zur Ausbildung in der sozialpädagogischen Assistenz. Gleichzeitig bekennt sich die künftige Koalition im Koalitionsvertrag ausdrücklich zum dualen Ausbildungsmodell. Aus Sicht von ver.di kann die duale Ausbildung nur gestärkt werden, wenn auch für sozialpädagogische Berufe endlich ein verbindlicher gesetzlicher Rahmen geschaffen wird.

Bislang gibt es nämlich für sozialpädagogische Berufe in Rheinland-Pfalz kein eigenes Ausbildungsgesetz. Aus Sicht von ver.di ist das eine gravierende Lücke. Denn gerade in einem zentralen Bereich der Daseinsvorsorge braucht es verlässliche Standards, klare Zuständigkeiten und verbindliche Beteiligungsrechte. Einzelne Modellversuche reichen dafür nicht aus.

„Es ist ein politischer Missstand, dass sozialpädagogische Berufe bis heute kein eigenes Ausbildungsgesetz haben. Wer Qualität in der Bildung und Betreuung sichern will, muss auch die Ausbildung verbindlich regeln. Rheinland-Pfalz kann hier als erstes Bundesland vorangehen und ein Gesetz schaffen, das Standards sichert, dabei Mitbestimmung stärkt sowie bundesweit Signalwirkung entfaltet“, erklärt Gewerkschaftssekretär Sebastian Hey-Brenkert.

Zu den zentralen Anforderungen an ein Ausbildungsgesetz für sozialpädagogische Berufe gehören aus Sicht von ver.di:

Klare Regelungen der Rechte und Pflichten der ausbildenden Betriebe und der Auszubildenden systematische Entscheidungs-, Evaluations- und Weiterentwicklungsstrukturen unter Beteiligung der Sozialpartner.

Die Einrichtung von Prüfungs- und Bildungsausschüssen unter Beteiligung der Sozialpartner