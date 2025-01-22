LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Traditionelles Leuzbacher Schützenfest zu Pfingsten 2026

Der Tradition folgend, veranstaltet der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen an Pfingsten sein Schützen- und Volksfest. Über Jahrzehnte ist es Anziehungspunkt für Generationen. Festbeginn ist für die Schützen am Samstag, den 23.5 um 17.45 Uhr mit dem Antreten in der Dorfmitte. Gemeinsam geht man schweigend zur Gefallenenehrung zum Ehrenmal. Von dort aus geht es mit musikalischer Begleitung durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal nach Bergenhausen. Direkt nach der Ankunft werden die Jungmajestäten gekrönt und anschließend ein Ständchen durch den Musikzug gebracht.

Im klingenden Spiel marschiert der Zug nun in Richtung Festzelt, wo der gastgebende Verein in einem hoffentlich gut gefüllten Zelt empfangen wird. Dem Schützenverein ist es gelungen die Westerwälder Coverband „Dohlemer Boube“ erstmalig zu verpflichten. Die „Dohlemer Boube“ sind im Oberwesterwald bestens für ihre breite Musikpalette bekannt. Sie spielen die Partykracher der letzten Jahrzehnte und es wird sicher so sein, dass es keinen mehr auf den Plätzen hält und die Tanzfläche bis tief in die Nacht hinein gut besucht wird.

Sonntagmittag wird sich an der Residenz der amtierenden Königin Doro I. (Pauly) und Prinzgemahl Otto Wulf getroffen und von dort aus marschiert das Königspaar, samt Thron und Schützen in den Leuzbacher Weg, wo sich um 14.00 Uhr die Gastvereine befinden. Zusammen mit den Musikkapellen kommt es zum feierlichen Festzug. Erstmalig ist in diesem Jahr die Stadtkapelle Rennerod dabei. Als zweite Kapelle wurde das Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld verpflichtet, welche definitiv alte Bekannte in Leuzbach sind. Hatten Sie doch in den letzten Jahrzehnten die Leuzbacher bei den Schützenumzügen begleitet. Diese Musikvereine werden dann auch im Anschluss im Konzert die anwesenden Festbesucher unterhalten. Gegen Abend wird es zu dem nun schon seit Jahren durchgeführten „Königsschwoof“ kommen.

Montags steht der bekannte Leuzbacher Frühschoppen an. Der Höhepunkt ist natürlich das Ringen um die Königswürde. Wer wird der oder die Nachfolger*in von Königin Doro I.? Damit auch den jüngsten Festbesuchern das Warten nicht zu lang wird, gibt es um 14.00 Uhr eine Kinderbelustigung. Auch hat die „Mittlere Garde des HC Erbachtal“ für den Pfingstmontag um 14.00 Uhr ihr Kommen zugesagt. Mit Sicherheit ein weiterer Höhepunkt auf dem Leuzbacher Schützenfest

In den letzten vier Jahren hat das Orchester des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal dafür gesorgt, dass der Frühschoppen die entsprechende musikalische Untermalung bekommt. Auch in diesem Jahr werden die zirka 30 Musiker wieder alles geben, damit das Tanzbein kräftig geschwungen werden kann.

Auch haben zwei Schausteller ihr Kommen zugesagt, sodass ein, wenn auch kleiner, Vergnügungspark zur Verfügung stehen wird. Auf dem Vorplatz wird neben den bereits erwähnten Schaustellern erstmalig die „Futterscheune“ aus Eitorf sein. Alle freuen sich auf das Fest und der Verein freut sich über hoffentlich viele Besucher. Bleibt noch zu bemerken, dass der Eintritt an allen Tagen frei ist. (die) Fotos: