DIERDORF-RENGSDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Die richtige Speichergröße für PV-Anlagen

Neben dem Wunsch, mit der eigenen Photovoltaikanlage Stromkosten zu sparen, spielt für viele Verbraucher auch der Selbstversorgungsaspekt eine zentrale Rolle. Das Ziel ist dabei, möglichst unabhängig vom Energieversorger zu sein.

Im Jahr 2025 wurden in Deutschland neue Heimspeicher mit einer Gesamtkapazität von 4,19 Gigawattstunden zugebaut. Das entspricht dem Jahresstromverbrauch von etwa 1.200 Haushalten. Dabei ist die von den Fachunternehmen angebotene und später installierte Speichergröße sehr unterschiedlich und nicht immer sinnvoll. Eine (zu) große Batterie erhöht vor allem den Umsatz des Installateurs, aber kaum noch den Selbstversorgungsgrad. Für Kunden ist es oft schwer, eine Einschätzung zur richtigen Speichergröße zu treffen. Zwischengespeicherter Strom kostet nur bei günstigen und gut ausgelasteten – also nicht zu großen – Speichern weniger als aus dem Netz bezogener Strom. In der Regel sind ca. 1–1,5 kWh Speicherkapazität je 1.000 kWh Stromverbrauch ausreichend, um einen guten Eigenverbrauch des Solarstroms bei befriedigender Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Wer sich weiter informieren möchte, ist herzlich eingeladen, am kostenlosen Web-Seminar der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz mit dem Titel „Photovoltaik für Privathaushalte“ teilzunehmen. Dieses findet am Mittwoch, dem 10. Juni, um 18 Uhr statt. Interessierte können sich anmelden unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Individuelle Fragen zum Thema beantworten wie immer unsere Energieberater nach Terminvereinbarung kostenfrei und ohne Verkaufsinteressen.

Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 – 18 Uhr wie folgt statt: Rengsdorf: Donnerstag, den 11. Juni, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden). Dierdorf: Donnerstag, den 28. Mai, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden). Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.