OBERLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberlahr
OBERLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberlahr
Am Mittwoch, 20. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im alten Feuerwehrhaus, Langenauer Str. 5, eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Erneuerung des Abwasserleitungssystems
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Einbau einer Brandschutztür
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Instandsetzung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung der Wandfliesen im Dorfgemeinschaftshaus
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung der Elektroinstallation im Dorfgemeinschaftshaus
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung des Ständerwand- und Deckensystems im Dorfgemeinschaftshaus
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung des Bodenbelages im Dorfgemeinschaftshaus
- Wirtschaftsweg Auftragsvergabe – Reparaturarbeiten
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Finanzangelegenheiten
Anneliese Rosenstein
Ortsbürgermeisterin