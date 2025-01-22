Bürgerkurier

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OBERLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberlahr

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OBERLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberlahr

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im alten Feuerwehrhaus, Langenauer Str. 5, eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Erneuerung des Abwasserleitungssystems
  2. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Einbau einer Brandschutztür
  3. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Instandsetzung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus
  4. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung der Wandfliesen im Dorfgemeinschaftshaus
  5. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung der Elektroinstallation im Dorfgemeinschaftshaus
  6. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung des Ständerwand- und Deckensystems im Dorfgemeinschaftshaus
  7. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung des Bodenbelages im Dorfgemeinschaftshaus
  8. Wirtschaftsweg Auftragsvergabe – Reparaturarbeiten
  9. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Finanzangelegenheiten

Anneliese Rosenstein

Ortsbürgermeisterin

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