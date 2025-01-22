OBERLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberlahr

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im alten Feuerwehrhaus, Langenauer Str. 5, eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Erneuerung des Abwasserleitungssystems Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Einbau einer Brandschutztür Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Instandsetzung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung der Wandfliesen im Dorfgemeinschaftshaus Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung der Elektroinstallation im Dorfgemeinschaftshaus Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung des Ständerwand- und Deckensystems im Dorfgemeinschaftshaus Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Wiederherstellung des Bodenbelages im Dorfgemeinschaftshaus Wirtschaftsweg Auftragsvergabe – Reparaturarbeiten Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Finanzangelegenheiten

Anneliese Rosenstein

Ortsbürgermeisterin