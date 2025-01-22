RHEINLAND-PFALZ – Am 11. Mai erster Warnstreik beim SWR

In der Gehaltstarifrunde für die rund 3.500 festangestellten Beschäftigten und über 1.000 freien Mitarbeitern des SWR ruft ver.di am kommenden Montag, 11. Mai, zu einem ersten Warnstreik auf. Grund für den ganztägigen Ausstand ist das völlig unzureichende Angebot des Senders. Dieses sieht für 2026 keine Erhöhung vor und für 2027 sowie 2028 lediglich ein Prozent pro Jahr. Ein weiteres Prozent pro Jahr in 2027 und 2028 soll es nur bei positiven Entwicklungen beim Rundfunkbeitrag geben.

Maximilian Heß, ver.di-Verhandlungsführer, erklärt: „Der Sender will selbst einen Tarifabschluss vor der Sommerpause und fährt in bisher drei Verhandlungsrunden die übliche Verzögerungstaktik mit indiskutablen Angeboten. Die Beschäftigten sind dieses Ritual zu ihren Lasten leid und empfinden den Kurs der Senderspitze bei Tarifverhandlungen zunehmend als massive Belastung der Arbeitsbedingungen.“

Auch am SWR-Standort Mainz werden die Beschäftigten am Montag die Arbeit niederlegen. Streikposten und Streikgelderfassung beginnen dort ab 9 Uhr am Haupteingang, Haus Am Wall, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz. Die Kundgebung startet um 10 Uhr.

Sebastian Sauerwein-Dohn, Gewerkschaftssekretär im ver.di-Bezirk Mittelrhein und zuständig für den Standort Mainz, erklärt: „Dieses Angebot bedeutet nichts anderes, als dass die Kollegen weiter jeden Tag ihre Arbeit machen und dabei ärmer werden. Keine Erhöhung im Jahr 2026 und danach lediglich ein Prozent pro Jahr – das ist angesichts der Preisentwicklung ein klarer Reallohnverlust. Wer gute Arbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk will, muss die Beschäftigten auch fair bezahlen.“

Kundgebungen finden an folgenden Standorten statt:

Mainz – Haupteingang, Haus Am Wall, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz – Streikposten & Streikgelderfassung ab 9 Uhr, Kundgebung ab 10 Uhr.

Stuttgart – Haupteingang, Wilhelm-Camerer-Straße, 70190 Stuttgart – Streikposten & Streikgelderfassung ab 8 Uhr, Kundgebung ab 10 Uhr, unter anderem mit dem stellvertretenden ver.di-Landesbezirksleiter Benjamin Stein.

Mannheim-Ludwigshafen – Hermann-Heimerich-Ufer 2, 68167 Mannheim – Streikposten & Streikgelderfassung ab 8.30 Uhr, Kundgebung ab 10 Uhr.

Baden-Baden – Eingang Medienzentrum, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden – Streikposten & Streikgelderfassung ab 8 Uhr, Kundgebung ab 10 Uhr.

ver.di, DJV und unisono fordern eine Erhöhung der Monatsgehälter und Honorare um sieben Prozent, mindestens aber um 300 Euro pro Monat, sowie eine Erhöhung der Vergütung für Lernende – Auszubildende, dual Studierende und Volontäre – um 200 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.