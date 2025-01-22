HEUPELZEN – Friedhelm Adorf und Finley Stricker wurden zum „Sportler des Jahres“ gewählt!

400 Gäste konnte der Neuwieder Oberbürgermeister, Jan Einig in der neuen Eventhalle „Deichherz begrüßen. Es galt rund 300 Sportlerinnen und Sportler zu ehren, die sich im vergangenen Jahr in unterschiedlichen Sportarten in die Siegerlisten eingetragen hatten. „Unter den zu Ehrenden befanden sich mit Friedhelm Adorf und Finley Stricker gleich zwei Sprinter aus Heupelzen, die für ihre herausragenden sportlichen Leistungen im Jahr 2025 geehrt wurden! Finley Stricker wurde zum „Jugendsportler des Jahres“ gewählt! Seit drei Jahren trainiert der 17- jährige bei der LG Rhein-Wied und fährt zusammen mit Friedhelm Adorf regelmäßig nach Neuwied zum Training. Maßgebend für die Wahl war u.a. der Titel als Rheinland-Pfalz-Meister über 300m. Der 82-jährige Friedhelm Adorf wurde zum ersten Mal zum „Sportler des Jahres“ gewählt! Neben zahlreichen Titeln bei Deutschen- und Europameisterschaften war der Titel bei den Hallen- Weltmeisterschaften in Florida über 400m ausschlaggebend für die Ehrung! Großen Anteil am Erfolg der beiden Sprinter hat auch ihr Neuwieder Trainer Dieter Lösch! Dietrich Rockenfeller