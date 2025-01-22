RHEINLAND-PFALZ – Telekom-Beschäftigte setzen Warnstreiks am 9. Mai fort

In der Tarifrunde bei der Deutschen Telekom setzt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Samstag, 9. Mai 2026, fort. Zum Warnstreik aufgerufen sind die Beschäftigten an den acht Telekom-Standorten in Koblenz, Bad Kreuznach, Mainz, Kaiserslautern, Neustadt, Ludwigshafen, Trier und Saarbrücken, soweit sie auch samstags im Einsatz sind. Darüber hinaus ruft ver.di auch Beschäftigte in T-Shops zu Solidaritätsstreiks auf, sodass die Warnstreiks über die acht Hauptstandorte hinausreichen. ver.di rechnet mit rund 150 Streikenden.

Mit dem erneuten Streiktag erhöht ver.di vor der dritten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeberseite weiter. Die Beschäftigten machen damit deutlich, dass sie die ausbleibende Bewegung in den Verhandlungen nicht akzeptieren.

„Dass die Kolleginnen und Kollegen auch am Samstag bereit sind, sich an den Warnstreiks zu beteiligen, zeigt, wie groß der Unmut über das Verhalten der Arbeitgeber inzwischen ist. Die Telekom darf die Geduld der Beschäftigten nicht länger strapazieren, sondern muss in der nächsten Verhandlungsrunde endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen“, erklärt ver.di-Branchenkoordinator Andreas Wiese.

ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Hinzu kommt die Forderung nach einem ver.di-Mitgliederbonus in Höhe von 660 Euro pro Jahr. Die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte dual Studierender sollen um monatlich 120 Euro steigen. Für diese Gruppen fordert ver.di zudem einen zusätzlichen Mitgliederbonus in Höhe von 240 Euro jährlich.

Der Telekom-Konzern in Deutschland umfasst insgesamt 20 tarifgebundene Konzernunternehmen mit jeweils eigenständigen Tarifverträgen. Ein Großteil der Entgelttarifverträge läuft bis zum 31. März 2026. ver.di und die Deutsche Telekom AG haben im Vorfeld der Tarifrunde gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart. Die dritte Tarifverhandlungsrunde ist für den 11. und 12. Mai 2026 angesetzt.