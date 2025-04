RHEINBREITBACH – Aus Chr. Hansen ist Novonesis geworden – Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen führten informativen Austausch in Rheinbreitbach

Einen anregenden und informativen Austausch konnten Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen kürzlich beim Unternehmen Novonesis in Rheinbreitbach führen. Aus der Fusion der beiden dänischen Konzerne Chr. Hansen und Novozymes ist das neue Unternehmen Novonesis entstanden. Zur Erinnerung: das ehemalige Start-Up Jennewein Biotechnologie aus unserem Technologiezentrum für Oberflächentechnik in Rheinbreitbach wurde an Chr. Hansen verkauft und in den Konzern eingegliedert.

Durch die Fusion ist die ehemals kleine Firma heute Teil einer sehr dynamischen Entwicklung in einem weltweiten Netzwerk mit vielen tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Standort Rheinbreitbach erfüllt hier seine Rolle als absoluter Spezialist, nämlich für die Herstellung von humanen Milcholigosachariden mit denen insbesondere Milchpulver für die Säuglingsnahrung angereichert und somit auf biologischem Weg der menschlichen Muttermilch ähnlicher gemacht werden.

„Wir werden die Gespräche im Laufe des Jahres fortsetzen und ich freue mich schon auf den erneuten Austausch“, blickt Landrat Achim Hallerbach nach vorn.

Foto: Tauschten sich über die aktuellen Entwicklungen am Standort der Novonesis in Rheinbreitbach aus: Dr. Thomas Wolter, Landrat Achim Hallerbach, Dr. Benedikt Engels, Markus Kernegger, Julia Parkot und Harald Schmillen. Foto: Tanja Rous, Novonesis.