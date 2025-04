DAADEN – Unbekanntes Fahrzeug beschädigt in Daaden Gabionenzaun und flüchtet

Sonntag, 06. April 2025 kam es in der Zeit zwischen 11:00 und 20:00 Uhr zu einem Unfall in der Friesenstraße in 57567 Daaden. Ein Fahrzeug beschädigte im Laufe des Sonntages einen Gabionenzaun und flüchtete. Der Geschädigte bemerkte den Schaden abends um 20 Uhr und hegte die Hoffnung, dass sich der Verursacher zeitnah bei ihm melden werde. Als dies bis zum Dienstag, 08. April 2025 nicht geschah, erstattete er Anzeige bei der Polizei Betzdorf. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle: Polizei