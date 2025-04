NAUROTH – Gartenhaus in Nauroth aufgebrochen – Werkzeug und E-Bikes entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 05. April 2025, 15:30 Uhr und Montag, 07. April 2025, 12:00 Uhr wurde in der Niederndorfer Straße in 57583 Nauroth die Tür eines Gartenhauses aufgehebelt. Die Täter entwendeten zwei E-Bikes, einen Mähroboter, eine Stihl Kettensäge und div. Makita Akkugeräte. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle: Polizei