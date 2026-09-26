RETTERSEN – Geschwindigkeitskontrollen auf der B 8

Rettersen – Montag, 19.10.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Rettersen durch. Hierbei konnten 106 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei