ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen – Frauenfrühstück mit kultureller Untermalung

Der VdK Ortsverband hatte als Ergänzung zu den anderen Veranstaltungen dieses Mal zu einem Frauenfrühstück eingeladen. Die Mitgliederinnen des Ortsverbandes nahmen dieses Angebot an, und erschienen in großer Zahl im Saal des Theodor Maas Hauses, welches von der evangelischen Kirche in Altenkirchen, für diesen Zweck bereitgestellt wurde.

Nach kurzer Begrüßung durch die Frauenbeauftragte Doris Bachenberg und durch den Vorsitzenden Bruno Wahl, bildete sich schon eine Schlange vor dem Büfett. Das Angebot war wieder reichlich und wurde durch einen hiesigen Caterer zur Verfügung gestellt.

In diesem Jahr wird der VdK Landesverband Rheinland-Pfalz 80 Jahre alt, deswegen hatte sich das SWR-Fernsehen entschlossen, anzureisen, und sich über den VdK zu informieren. Das Frauenfrühstück war dafür die optimale Gelegenheit, um zu erfahren, was und wie der VdK Ortsverband Altenkirchen, nur bestehend aus Ehrenamtlichen, arbeitet und informiert.

Als Zugabe zum Frühstück, schickte das Frauenduo Roswitha Lemm und Susanne Kahnt, Geschichten, Anekdoten und Witziges in einem humorigen Vortrag unter die Anwesenden. Schnell waren zwei Stunden vorbei, und die Mitgliederinnen gingen zufrieden und mit schönen Erinnerungen nach Hause.