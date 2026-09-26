BENDORF – Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet von Bendorf

Bendorf – Am Dienstagmorgen und -vormittag wurden durch Kräfte der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Bendorf Verkehrskontrollen durchgeführt. In den Morgenstunden wurde das Hauptaugenmerk zunächst auf den Schulweg im Bereich Lohweg, sowie die dort benutzen E-Scooter / Fahrräder gerichtet. In 2 Fällen hatten 2 E-Scooter-Fahrer nicht das nötige Alter, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. 5 kontrollierte Radfahrer waren ohne erforderliche Beleuchtung unterwegs.

Im weiteren Verlauf wurde u.a. die Geschwindigkeit in der Ringstraße überwacht. Hierbei wurden insgesamt 11 Fahrzeuge festgestellt, deren Geschwindigkeit zu hoch war. Der Tagesschnellste war bei erlaubten 30-km/h, mit 53 km/h, unterwegs. Des Weiteren wurden 5 Personen festgestellt, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Eine weitere Person benutze verbotswidrig während der Fahrt das Handy. Die Polizei Bendorf weist daraufhin, dass auch zukünftig entsprechende Kontrollmaßnahmen erfolgen. Quelle: Polizei