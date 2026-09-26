OBERLAHR – Dietrich Rockenfeller – LT Puderbach – Ironman World Championship Hawaii – Peter Conrads aus Oberlahr finishte erstmals bei der Ironman Championship auf Hawaii

Kailua-Kona-Hawaii. Einmal bei der „Ironman-Triathlon-Langdistanz-Weltmeisterschaft“ auf Hawaii zu starten, ist ein Lebenstraum vieler Triathleten! Diesen konnte sich der Oberlahrer Peter Conrads (LT Puderbach) bereits nach drei absolvierten Langdistanz Rennen erfüllen. Nach seinem Debüt beim Ironman 2021 in Frankfurt mit einer Zeit von 10:28 Stunden und dem Rennen 2022 in der Emilia Romagna (9:49 Stunden) sicherte er sich im Juli beim „IRONMAN Switzerland Thun“ mit 10:38 Stunden den begehrten Slot (Startplatz) für Hawaii. Die Qualifikation war hart umkämpft. „Beim Quali-Rennen hatte ich trotz intensivem Training ein ungutes Gefühl. Im Wettkampf lief es von Disziplin zu Disziplin besser. Am Ende freute ich mich über den vierten Platz in meiner Altersklasse und die Qualifikation für Kona“, berichtete Conrads. Am Wettkampftag fiel kurz nach Sonnenaufgang für die 2549 qualifizierten Triathleten aus aller Welt zunächst der Startschuss für die Profis. Danach erfolgten in mehreren Wellen die Starts für die Altersklassenathleten (Agegrouper), wobei Conrads in der letzten Gruppe startete, was einige Nachteile mit sich brachte, da die Triathleten mit höheren Wellen im Meer und mehr Wind auf der Radstrecke zu kämpfen hatten. Es sollte ein langer „Arbeitstag“ für Peter Conrads werden, der die 3,86 km lange Schwimmdistanz im aufgewühlten Wasser des Pazifiks bei 27 Grad in 1:24:15 Stunden bewältigte. Unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer erfolgte der Wechsel auf die 180,2 km lange Radstrecke, die sich über den Highway bis zum nördlichsten Punkt der Wendepunktstrecke führte. Nach 5:42:48 Stunden auf dem Rad und viel Wind, erfolgte der Wechsel auf die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke. Bei Lufttemperaturen deutlich über 30 Grad war der eintönige Lauf besonders anspruchsvoll. Herausfordernd war dabei der Streckenabschnitt durch das heiße Energy Lab, wo es keine Anfeuerungen durch Fans gab. Diesen Abschnitt bewältigte Conrads jedoch ohne größere Probleme. Mit den Worten des Zielsprechers „You are an Ironman“ überquerte Conrads schließlich nach einer Gesamtzeit von 10:51:16 Stunden die Ziellinie. Für die Marathondistanz hatte er 3:35:55 Stunden benötigt. „Alles in allem ein unvergessliches Erlebnis“ so die Aussage von Peter Conrads, der in seiner Altersklasse M55 den 49. Platz belegte und mit seiner Leistung sehr zufrieden war! -Dietrich Rockenfeller- Foto: FinisherPix