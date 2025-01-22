RENNEROD – Fund mehrerer Gegenstände nach Diebstählen – Geschädigte und Zeugen gesucht

In der Nacht zwischen 14.05.2026 und 15.05.2026 kam es in der Ortslage Rennerod zu mehreren Diebstählen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten durch die Polizei Westerburg mehrere Gegenstände sichergestellt werden. Diese konnten noch nicht vollständig den entsprechenden Taten zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet Geschädigte, welche bisher noch keine Anzeige erstattet haben, sich zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen im Stadtgebiet gemacht haben. Quelle: Polizei