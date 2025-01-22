Bürgerkurier

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OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

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OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

  1. Auftragsvergabe – Vergabe von Pflegearbeiten auf dem Friedhof
  2. Vorstellung Projekt Unterstützung Sportverein
  3. Anschaffung eines Rasentraktors
  4. Spenden für Jubiläen – Frauenchor, Hobby-Carnevalisten Erbachtal, Kindertagesstätte Busenhausen
  5. Anschaffung einer Sitzbank
  6. Auftragsvergabe – Erweiterung Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße
  7. Planung der Seniorenfahrt und -feier
  8. Informationen des Ortsbürgermeisters
  9. Verschiedenes
  10. Einwohnerfragestunde

Stefan Löhr

Ortsbürgermeister

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