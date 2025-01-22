OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr

Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

Auftragsvergabe – Vergabe von Pflegearbeiten auf dem Friedhof Vorstellung Projekt Unterstützung Sportverein Anschaffung eines Rasentraktors Spenden für Jubiläen – Frauenchor, Hobby-Carnevalisten Erbachtal, Kindertagesstätte Busenhausen Anschaffung einer Sitzbank Auftragsvergabe – Erweiterung Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße Planung der Seniorenfahrt und -feier Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Stefan Löhr

Ortsbürgermeister