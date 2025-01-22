OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach
OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach
Am Donnerstag, 21. Mai 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr
- Auftragsvergabe – Vergabe von Pflegearbeiten auf dem Friedhof
- Vorstellung Projekt Unterstützung Sportverein
- Anschaffung eines Rasentraktors
- Spenden für Jubiläen – Frauenchor, Hobby-Carnevalisten Erbachtal, Kindertagesstätte Busenhausen
- Anschaffung einer Sitzbank
- Auftragsvergabe – Erweiterung Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße
- Planung der Seniorenfahrt und -feier
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Stefan Löhr
Ortsbürgermeister