ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert
ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert
Am Donnerstag, 21. Mai 2026, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr
- Pachtangelegenheiten
- Pachtangelegenheiten
Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Bürgerhaus Isert-Racksen – Auftragsvergabe – Verkleidung Container
- Instandsetzung eines Wirtschaftsweges
- Verschiedenes
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Einwohnerfragestunde
Annette Roßbach
Ortsbürgermeisterin