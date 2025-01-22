ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr

Pachtangelegenheiten Pachtangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Bürgerhaus Isert-Racksen – Auftragsvergabe – Verkleidung Container Instandsetzung eines Wirtschaftsweges Verschiedenes Informationen der Ortsbürgermeisterin Einwohnerfragestunde

Annette Roßbach

Ortsbürgermeisterin