Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert

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ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr

  1. Pachtangelegenheiten
  2. Pachtangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

  1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  2. Bürgerhaus Isert-Racksen – Auftragsvergabe – Verkleidung Container
  3. Instandsetzung eines Wirtschaftsweges
  4. Verschiedenes
  5. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  6. Einwohnerfragestunde

Annette Roßbach

Ortsbürgermeisterin

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