Bürgerkurier

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KETTENHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kettenhausen

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KETTENHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kettenhausen

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet in W(a)ellers Laden eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO
  2. Wirtschaftsweg „Verlängerung zum Wiesental“ Auftragsvergabe; Bodengutachten
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Ermächtigung des Ortsbürgermeisters zur Auftragsvergabe

Klaus Schmidt

Ortsbürgermeister

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