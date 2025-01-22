KETTENHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kettenhausen
KETTENHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kettenhausen
Am Mittwoch, 20. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet in W(a)ellers Laden eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO
- Wirtschaftsweg „Verlängerung zum Wiesental“ Auftragsvergabe; Bodengutachten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Ermächtigung des Ortsbürgermeisters zur Auftragsvergabe
Klaus Schmidt
Ortsbürgermeister