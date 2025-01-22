VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
- Informationen zum Neubau der Kindertagesstätte Neitersen
- Bericht der Jugendpflege
- Kindertagesstättenbedarfsplan
Vorberatende Beschlussfassungen
- Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförde-
rungsgesetzes (GaFöG) – Ferienbetreuung –
- Verschiedenes
Fred Jüngerich
Bürgermeister