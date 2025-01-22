VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Verpflichtung von Ausschussmitgliedern Informationen zum Neubau der Kindertagesstätte Neitersen Bericht der Jugendpflege Kindertagesstättenbedarfsplan

Vorberatende Beschlussfassungen

Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförde-

rungsgesetzes (GaFöG) – Ferienbetreuung –

Verschiedenes

Fred Jüngerich

Bürgermeister