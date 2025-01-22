Bürgerkurier

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KIRCHEIB – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kircheib

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KIRCHEIB – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kircheib

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Gaststätte „Kircheiber Hof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Edelstahlgeländer
  2. Information über die Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB
  3. Ertüchtigung der Trauerhalle
  4. Auftragsvergabe – Grünpflegearbeiten
  5. Verschiedenes
  6. Einwohnerfragestunde

Lothar Bellersheim

Ortsbürgermeister

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