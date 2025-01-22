KIRCHEIB – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kircheib
KIRCHEIB – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kircheib
Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Gaststätte „Kircheiber Hof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Edelstahlgeländer
- Information über die Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB
- Ertüchtigung der Trauerhalle
- Auftragsvergabe – Grünpflegearbeiten
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Lothar Bellersheim
Ortsbürgermeister