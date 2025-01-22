KIRCHEIB – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kircheib

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Gaststätte „Kircheiber Hof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Edelstahlgeländer Information über die Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB Ertüchtigung der Trauerhalle Auftragsvergabe – Grünpflegearbeiten Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Lothar Bellersheim

Ortsbürgermeister