Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen

von

OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen

Am Dienstag, 19. Mai 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Oberirsen
  2. Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Neugestaltung des Spielplatzes am Dorfgemeinschaftshaus
  3. Förderung des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach e.V. für das Schützenfest
  4. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  5. Verschiedenes
  6. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Personalangelegenheiten
  2. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  3. Verschiedenes

Tanja Lotz

Ortsbürgermeisterin

Beitrag teilen