OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen
OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen
Am Dienstag, 19. Mai 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Oberirsen
- Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Neugestaltung des Spielplatzes am Dorfgemeinschaftshaus
- Förderung des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach e.V. für das Schützenfest
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Personalangelegenheiten
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
Tanja Lotz
Ortsbürgermeisterin