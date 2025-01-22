OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen

Am Dienstag, 19. Mai 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Oberirsen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Neugestaltung des Spielplatzes am Dorfgemeinschaftshaus Förderung des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach e.V. für das Schützenfest Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Personalangelegenheiten Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes

Tanja Lotz

Ortsbürgermeisterin