GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth

Am Dienstag, 19. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds Untergrund Glascontainer Amteroth Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes Veranstaltungen der Ortsgemeinde Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Verschiedenes

Silas Becker

Ortsbürgermeister