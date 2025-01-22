Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth

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GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth

Am Dienstag, 19. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
  2. Untergrund Glascontainer Amteroth
  3. Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes
  4. Veranstaltungen der Ortsgemeinde
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Verschiedenes
  7. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Verschiedenes

Silas Becker

Ortsbürgermeister

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