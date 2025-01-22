GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth
GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth
Am Dienstag, 19. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
- Untergrund Glascontainer Amteroth
- Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes
- Veranstaltungen der Ortsgemeinde
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Verschiedenes
Silas Becker
Ortsbürgermeister