RENGSDORF – Versuchter Wohnungseinbruch in Rengsdorf

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 22:30 Uhr, warfen Täter am Pastorspfad in Rengsdorf einen Asphaltbrocken gegen das Küchenfenster einer Einliegerwohnung im Untergeschoss eines Einfamilienhauses. Dabei wurde das Fenster an zwei Stellen beschädigt. Eine Bewohnerin hörte die lauten Knallgeräusche und stellte anschließend Glasscherben sowie einen weiteren Asphaltbrocken im Flurbereich fest. Zudem waren Stimmen aus dem Außenbereich zu hören. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei