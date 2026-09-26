FRIESENHAGEN – Den FriedWald Wildenburger Land bei einer Führung erleben

Friesenhagen, Oktober 2026 – Am 25. Oktober 2026 um 11 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, den FriedWald Wildenburger Land bei einer kostenlosen Waldführung zu entdecken. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die FriedWald-Försterinnen und -Förster erklären bei dem Spaziergang die Idee der Bestattung in der Natur, zeigen verschiedene Grabarten und erläutern die Kosten. Wer über Vorsorge nachdenkt, kann sich direkt vor Ort informieren und vielleicht schon den passenden Baum finden. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel am FriedWald-Parkplatz, Navigationspunkt: Crottorfer bzw. Krottorfer Straße, 51598 Friesenhagen.

Die Waldführungen finden regelmäßig statt und sind in der Teilnehmerzahl begrenzt. Weitere Termine und Anmeldung unter www.friedwald.de/wildenburger-land sowie info@friedwald-wl.de oder 02742 931950.