ALTENKIRCHEN – Absage Grammophonlesung mit Jo van Nelsen

Das Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller teilt mit, das die für Samstag, 24. Oktober geplante Grammophonlesung mit Jo van Nelsen „Ein Panther in Berlin – Kurt Tucholsky und der Sound der 20er Jahre“, aus organisatorischen Gründen abgesagt werden muss. Geplant war die Veranstaltung im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen. Bereits gekaufte Eintrittskarten werden im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen nach Vorlage erstattet. Tel.: 02681 7118. Tickets die über ww-events-tickets gekauft wurden, werden automatisch von dort erstattet.