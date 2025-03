RENGSDORF – Mit über 3 Promille mit dem PKW auf der B 256 unterwegs

Samstagabend, 08. März 2025 gegen 20:30 Uhr, informierte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin die Polizeiinspektion in Straßenhaus, über einen unsicher geführten PKW. Der sei auf der B 256 von Neuwied in Richtung Rengsdorf unterwegs. Die eingesetzten Beamten konnten den PKW schließlich noch vor Straßenhaus anhalten und den 52-jährigen Fahrzeugführer aus dem Großraum Neuwied kontrollieren. Der gab sofort an, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem beachtlichen Wert von 3,01 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass er auch keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen. Quelle: Polizei