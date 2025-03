MEHREN – Jahreshauptversammlung Gemischter Chor Mehren – Rückblick auf 2024

Vom geschäftsführenden Vorstand begrüßte die Chorsprecherin Ines Badermann bei der Jahreshauptversammlung die Chormitglieder ganz herzlich und bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre Treue zum Chor. In einer stillen Gedenkminute wurde an die Verstorbenen im letzten Jahr gedacht.

Der anschließende Kassenbericht von Doris Lichtenthäler zeigt, dass der Gemischte Chor eine solide Kassenlage hat. Einen Rückblick auf die vielen schönen Events des Chores hielt Siglinde Schmidt. Jedes Jahr werden die Gottesdienste zu Ostern, zur Konfirmation, zum Schützenfest oder der Mitternachtsmette an Heilig Abend mitgestaltet. Viel Spaß und Freude bereitete das Ständchen singen bei einer Vielzahl von Feierlichkeiten, oder auch bei Events verschiedener Ortsgemeinden.

Aber ganz besonders stolz ist der Chor auf das 75 jährige Jubiläum, das im letzten Jahr gefeiert wurde. Bei einer Spiegelprobe haben sich die Sängerinnen für diesen Tag fit gemacht. Man feierte im Gemeindehaus und war überwältigt über die vielen Gäste, die der Einladung gefolgt waren. Als Erinnerung an dieses Jubiläum stiftete der Chor eine Sitzbank, die am Erntedanktag beim Backesfest in Mehren feierlich und mit Gesang eingeweiht werden konnte.

Ute Klevesahl berichtete von der Instrumentalgruppe. Die Flötistinnen besuchen in regelmäßigen Abständen die Seniorenheime und spielen auch oft in Gottesdiensten. Der jahrzehntelange Kontakt zu den Kamillusschwestern in Asbach wird auch mit Freude weiterhin gepflegt. Vielleicht gibt es Kids, die gerne Flötenspielen lernen wollen, dann einfach bei Ute Klevesahl oder dem Vorstand des Gem. Chores melden.

In diesem Jahr standen auch Neuwahlen an. Bis auf Anke Schnabel-Achten, Beisitzerin und Karin Kunczik-Rüdiger, Öffentlichkeitsarbeit, stellten sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Der Chor bedankte sich bei den Beiden für ihre wertvolle Unterstützung im Vorstand. So wurden einstimmig wiedergewählt: der geschäftsführende Vorstand: Siglinde Schmidt, geschäftsführender Vorstand; Doris Lichtenthäler, geschäftsführender Vorstand; Ines Badermann, geschäftsführender Vorstand (GFVS). Weitere Vorstandsmitglieder sind: Liane Schumacher, Notenwart; Elvire Seeger, Vizechorleitung und Ehrungswesen. Neu hinzugewählt wurde Renate Wachow für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch sie wurde einstimmig gewählt. Für dieses Jahr stehen auch schon einige Auftritte fest, z.um Beispiel die gewohnte Mitgestaltung des Ostergottesdienstes, der Konfirmation etc. aber auch beim Jubiläum des Seniorenpflegehaus Sonnenhang. Beim Punkt Verschiedenes wurden Ideen für einen Tagesausflug gesammelt. Fotos: rewa